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ЧМ-2026
Сегодня 08:42
 

Первый в истории: Мбаппе установил уникальный рекорд ЧМ

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Первый в истории: Мбаппе установил уникальный рекорд ЧМ ©instagram.com/equipedefrance

Сборная Франции выбила Парагвай с чемпионата мира-2026 по футболу на стадии 1/8 финала благодаря голу Килиана Мбаппе, передают Vesti.kz.

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Сборная Франции выбила Парагвай с чемпионата мира-2026 по футболу на стадии 1/8 финала благодаря голу Килиана Мбаппе, передают Vesti.kz.

Нападающий "Реала" реализовал пенальти на 70-й минуте.

По информации ESPN, Мбаппе теперь единственный игрок, забивший 3 и более голов в плей-офф на трех разных чемпионатах мира:

◉ 3 в 2018;
◉ 5 в 2022;
◉ 3 на данный момент в 2026.

В четвертьфинале, 10 июля, Франция сыграет против сборной Марокко, которая в 1/8 финала разгромила Канаду (3:0).

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам установил исторический рекорд чемпионатов мира, подробности - здесь.

Победный гол Мбаппе и лучшие моменты матча Франция - Парагвай: видео

Расписание ЧМ-2026 на 6 июля: Бразилия и Англия сыграют в 1/8 финала

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Чемпионат мира 2026   •   США, Атланта   •   1/8 финала, мужчины
7 июля 21:00   •   не начат
Аргентина
Аргентина
- : -
Египет
Египет
Кто победит в основное время?
Аргентина
Ничья
Египет
Проголосовало 21 человек

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