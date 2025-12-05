Первый в истории: Мбаппе установил уникальный рекорд ЧМ

Сборная Франции выбила Парагвай с чемпионата мира-2026 по футболу на стадии 1/8 финала благодаря голу Килиана Мбаппе, передают Vesti.kz.

Нападающий "Реала" реализовал пенальти на 70-й минуте.

По информации ESPN, Мбаппе теперь единственный игрок, забивший 3 и более голов в плей-офф на трех разных чемпионатах мира:

◉ 3 в 2018;

◉ 5 в 2022;

◉ 3 на данный момент в 2026.

В четвертьфинале, 10 июля, Франция сыграет против сборной Марокко, которая в 1/8 финала разгромила Канаду (3:0).

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам установил исторический рекорд чемпионатов мира, подробности - здесь.

Победный гол Мбаппе и лучшие моменты матча Франция - Парагвай: видео

Расписание ЧМ-2026 на 6 июля: Бразилия и Англия сыграют в 1/8 финала



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