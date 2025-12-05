Расписание ЧМ-2026 на 6 июля: Бразилия и Англия сыграют в 1/8 финала

6 июля пройдут матчи 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

Сыграют:

6 июля. 01:00. Бразилия - Норвегия

Бразилия по дополнительным показателям выиграла группу С, не потерпев ни одного поражения. В 1/16 финала команда Карло Анчелотти обыграла Японию (2:1).

Норвегия со второго места вышла в плей-офф, потерпев единственное поражение от Франции (1:4) на групповом этапе. В 1/16 финала норвежцы вырвали победу над Кот-д'Ивуаром (2:1) благодаря голу своего лидера Эрлинга Холанда на 86-й минуте.

Матч пройдет на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде, а обслужит его американский рефери Исмаил Эльфат.

6 июля. 05:00. Мексика - Англия

Мексика выиграла все игры в группе A, а в первом раунде плей-офф уверенно прошла Эквадор (2:0). Подопечные Хавьера Агирре демонстрируют хорошую игру на домашнем мундиале, не пропустив пока ни одного мяча.

Англия стала первой в квартете L, но не смогла справиться с Ганой (0:0). А вот в 1/16 финала сборная Томаса Тухеля пощекотала нервы своим фанатами, одержав волевую победу над ДР Конго (2:1). На 75-й и 86-й минутах зарешал бомбардир британцев Харри Кейн.

Матч пройдет на стадионе "Ацтека" в Мехико, а назначен на него австралиец Алиреза Фагани.

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