Моуринью решил продать трех игроков "Реала" и отправить двоих в аренду

Жозе Моуринью утвердил трансферный план "Реала" на сезон-2026/27. Португальский специалист намерен сократить состав, разгрузить ведомость и заработать на трансферах, передают Vesti.kz.
Кто пойдет на продажу
По информации El Nacional, клуб готов расстаться с тремя футболистами, которые потеряли статус неприкасаемых:
◉ Эдуардо Камавинга: главный финансовый актив на выход. Моуринью недоволен его нестабильностью и отсутствием четкой позиции на поле.
◉ Рауль Асенсио: защитник освободит место для более опытных и статусных новичков.
◉ Фран Гарсия: "Реал" ищет на левый фланг обороны более надежного игрока для больших матчей.
Кого отправят в аренду
Чтобы не губить карьеру молодых талантов на скамейке, клуб временно отпустит двух игроков:
◉ Эндрик Фелипе: бразильцу нужна регулярная игровая практика, которую "Реал" не сможет гарантировать из-за высокой конкуренции в атаке.
◉ Франко Мастантуоно: полузащитнику необходимы минуты для адаптации к европейскому футболу.
Вырученные от продаж средства мадридцы направят на покупку новых топ-игроков под требования Моуринью.
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