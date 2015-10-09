Моуринью решил продать трех игроков "Реала" и отправить двоих в аренду

Жозе Моуринью утвердил трансферный план "Реала" на сезон-2026/27. Португальский специалист намерен сократить состав, разгрузить ведомость и заработать на трансферах, передают Vesti.kz.

Кто пойдет на продажу

По информации El Nacional, клуб готов расстаться с тремя футболистами, которые потеряли статус неприкасаемых:

◉ Эдуардо Камавинга: главный финансовый актив на выход. Моуринью недоволен его нестабильностью и отсутствием четкой позиции на поле.

◉ Рауль Асенсио: защитник освободит место для более опытных и статусных новичков.

◉ Фран Гарсия: "Реал" ищет на левый фланг обороны более надежного игрока для больших матчей.

Кого отправят в аренду

Чтобы не губить карьеру молодых талантов на скамейке, клуб временно отпустит двух игроков:

◉ Эндрик Фелипе: бразильцу нужна регулярная игровая практика, которую "Реал" не сможет гарантировать из-за высокой конкуренции в атаке.

◉ Франко Мастантуоно: полузащитнику необходимы минуты для адаптации к европейскому футболу.

Вырученные от продаж средства мадридцы направят на покупку новых топ-игроков под требования Моуринью.

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