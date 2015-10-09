Моуринью выбрал для "Реала" 22-летнего таланта за 120 миллионов

22-летний полузащитник "Кристал Пэлас" Адам Уортон стал одной из главных трансферных целей Жозе Моуринью для усиления центра поля "Реала", передают Vesti.kz.

По информации Fichajes.net, после ухода Тони Крооса и Луки Модрича мадридскому клубу остро необходим хавбек с отличным видением поля, качественным первым пасом и умением контролировать темп игры. Уортон идеально вписывается в этот профиль.

Главное препятствие: астрономическая цена

Английский клуб затребовал за своего футболиста 120 миллионов евро, что значительно превышает его рыночную стоимость на Transfermarkt (70 миллионов евро). Высокая цена обусловлена долгосрочным контрактом игрока до 2029 года, его молодым возрастом и жестким спросом со стороны английских топ-клубов ("Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм").

Прорывной сезон в Англии

Интерес к Уортону резко вырос после выдающегося сезона. Полузащитник провел около 51 матча (почти 4000 минут) и помог "Кристал Пэлас" выиграть Лигу конференций, став одним из лучших игроков финального матча против "Райо Вальекано".

Финансовые условия и возможные продажи

"Реал" не готов вступать в трансферную войну без предварительных продаж из-за жестких лимитов Ла Лиги и необходимости завершить переход Дензела Дюмфриса из "Интера". Чтобы потянуть трансфер Уортона, покупку центрального защитника и Майкла Олисе из "Баварии", Мадриду придется расстаться с кем-то из звезд. Сообщается, что Жозе Моуринью не рассчитывает на Эдуарду Камавингу, а при хорошем предложении клуб также может покинуть Орельен Тчуамени. Неприкосновенным в полузащите остается только Федерико Вальверде.

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