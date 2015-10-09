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Испания
Вчера 16:10
 

"Реал" официально объявил о трансфере двукратного финалиста ЛЧ

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"Реал" официально объявил о трансфере двукратного финалиста ЛЧ Флорентино Перес - президент ФК "Реал" Мадрид. ©Depositphotos/ogfoto@yahoo.es

Мадридский "Реал" официально подтвердил переход защитника сборной Нидерландов Дензела Думфриса из миланского "Интера", передают Vesti.kz.

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Мадридский "Реал" официально подтвердил переход защитника сборной Нидерландов Дензела Думфриса из миланского "Интера", передают Vesti.kz.

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"Реал" объявил трансфер Думфриса

30-летний футболист перебрался в Мадрид спустя пять лет карьеры в Италии. Стороны подписали контракт, рассчитанный до 30 июня 2030 года.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

Чего добился Думфрис в "Интере"

Нидерландский защитник выступал за "Интер" с лета 2021 года. За это время он провел 207 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 28 результативных передач.

В составе миланского клуба Думфрис дважды становился чемпионом Италии, три раза выигрывал Кубок страны, дважды завоевывал Суперкубок Италии, а также дважды доходил до финала Лиги чемпионов УЕФА.

Статистика новичка

В минувшем сезоне нидераландец провёл 28 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника оценивается в 25 миллионов евро.

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