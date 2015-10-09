"Барселона" отказалась от звездного трансфера ради нового таланта

Спортивный директор "Барселоны" Деку изменил трансферные приоритеты. Вместо звездного, но дорогого Бернарду Силвы клуб сделал ставку на 23-летнего полузащитника "Валенсии" Хави Герру, передают Vesti.kz.
Стратегия на перспективу
По информации El Nacional, 31-летний Бернарду Силва гарантировал мгновенный результат, но требовал огромной зарплаты. Деку посчитал, что среднесрочному проекту "Барсы" нужнее молодой испанец. Герра стоит дешевле, знает Ла Лигу и имеет огромный потенциал для роста внутри клуба.
Идеальный профиль для Флика
Ханси Флику необходима быстрая и агрессивная полузащита для игры в прессинг и "от штрафной до штрафной". Хави Герра идеально подходит под эти требования:
- Обладает высокой мощью и выносливостью;
- Умеет продвигать мяч и взламывать линии;
- Регулярно и уверенно подключается к атакам.
Статус сделки
Переговоры еще не завершены, но каталонцы уже сделали первые шаги. Возможный трансфер Герры станет четким сигналом: "Барселона" строит молодую, физически сильную и выносливую полузащиту на годы вперед.
Отметим, что Бернарду Силва впоследствии выбрал мадридский "Реал", с которым подписал контракт до 30 июня 2028 года.
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама