"Барселона" отказалась от звездного трансфера ради нового таланта

Спортивный директор "Барселоны" Деку изменил трансферные приоритеты. Вместо звездного, но дорогого Бернарду Силвы клуб сделал ставку на 23-летнего полузащитника "Валенсии" Хави Герру, передают Vesti.kz.

Стратегия на перспективу

По информации El Nacional, 31-летний Бернарду Силва гарантировал мгновенный результат, но требовал огромной зарплаты. Деку посчитал, что среднесрочному проекту "Барсы" нужнее молодой испанец. Герра стоит дешевле, знает Ла Лигу и имеет огромный потенциал для роста внутри клуба.

Идеальный профиль для Флика

Ханси Флику необходима быстрая и агрессивная полузащита для игры в прессинг и "от штрафной до штрафной". Хави Герра идеально подходит под эти требования:

Обладает высокой мощью и выносливостью;

Умеет продвигать мяч и взламывать линии;

Регулярно и уверенно подключается к атакам.

Статус сделки

Переговоры еще не завершены, но каталонцы уже сделали первые шаги. Возможный трансфер Герры станет четким сигналом: "Барселона" строит молодую, физически сильную и выносливую полузащиту на годы вперед.

Отметим, что Бернарду Силва впоследствии выбрал мадридский "Реал", с которым подписал контракт до 30 июня 2028 года.

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