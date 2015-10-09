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Испания
Вчера 13:35
 

"Барселона" отказалась от звездного трансфера ради нового таланта

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"Барселона" отказалась от звездного трансфера ради нового таланта Деку. ©Depositphotos/mrogowski_photography

Спортивный директор "Барселоны" Деку изменил трансферные приоритеты. Вместо звездного, но дорогого Бернарду Силвы клуб сделал ставку на 23-летнего полузащитника "Валенсии" Хави Герру, передают Vesti.kz.

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Спортивный директор "Барселоны" Деку изменил трансферные приоритеты. Вместо звездного, но дорогого Бернарду Силвы клуб сделал ставку на 23-летнего полузащитника "Валенсии" Хави Герру, передают Vesti.kz.

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Стратегия на перспективу

По информации El Nacional, 31-летний Бернарду Силва гарантировал мгновенный результат, но требовал огромной зарплаты. Деку посчитал, что среднесрочному проекту "Барсы" нужнее молодой испанец. Герра стоит дешевле, знает Ла Лигу и имеет огромный потенциал для роста внутри клуба.


Идеальный профиль для Флика

Ханси Флику необходима быстрая и агрессивная полузащита для игры в прессинг и "от штрафной до штрафной". Хави Герра идеально подходит под эти требования:

  • Обладает высокой мощью и выносливостью;
  • Умеет продвигать мяч и взламывать линии;
  • Регулярно и уверенно подключается к атакам.

Статус сделки

Переговоры еще не завершены, но каталонцы уже сделали первые шаги. Возможный трансфер Герры станет четким сигналом: "Барселона" строит молодую, физически сильную и выносливую полузащиту на годы вперед.

Отметим, что Бернарду Силва впоследствии выбрал мадридский "Реал", с которым подписал контракт до 30 июня 2028 года.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 38 31 1 6 95-36 94
2 Реал М 38 27 5 6 77-35 86
3 Вильярреал 38 22 6 10 72-46 72
4 Атлетико М 38 21 6 11 62-44 69
5 Бетис 38 15 15 8 59-48 60
6 Сельта 38 14 12 12 53-48 54
7 Хетафе 38 15 6 17 32-38 51
8 Райо Вальекано 38 12 14 12 41-44 50
9 Валенсия 38 13 10 15 46-55 49
10 Реал Сосьедад 38 11 13 14 59-61 46
11 Эспаньол 38 12 10 16 43-55 46
12 Атлетик 38 13 6 19 43-58 45
13 Севилья 38 12 7 19 46-60 43
14 Алавес 38 11 10 17 44-56 43
15 Эльче 38 10 13 15 49-57 43
16 Леванте 38 11 9 18 47-61 42
17 Осасуна 38 11 9 18 44-50 42
18 Мальорка 38 11 9 18 47-57 42
19 Жирона 38 9 14 15 39-55 41
20 Реал Овьедо 38 6 11 21 26-60 29

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