Фабрицио Романо раскрыл новое место работы Юргена Клоппа

Юрген Клопп станет новым главным тренером сборной Германии по футболу, передают Vesti.kz.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, немецкий специалист согласился возглавить команду. Детали долгосрочного контракта, проект и условия ухода из Red Bull все еще обсуждаются, но именно он станет новым главным тренером Бундестим.

Отмечается, что в связи с уходом Клоппа руководство Red Bull экстренно искало ему замену. Главным кандидатом на освобождающийся пост главы футбольного департамента компании рассматривался австрийский специалист Оливер Гласнер. Однако этот сценарий сорвался: Гласнер решил принять предложение из Англии и подписать полноценный контракт с клубом "Ноттингем Форест".

Клопп станет преемником Юлиана Нагельсманна, под руководством которого сборная Германии сенсационно вылетела с чемпионата мира-2026, уступив в 1/16 финала Парагваю (1:1, по пенальти 3:4).

59-летний Клопп не тренировал с 2024 года, когда покинул "Ливерпуль". Также в его тренерской карьере были "Боруссия" (Дортмунд) и "Майнц 05".

🚨🇩🇪 BREAKING: Jürgen Klopp as new Germany head coach, here we go! 💥



Klopp has accepted to take over; long term contract details, project and RB Group exit still under discussion, but he will be the new head coach.



RB considered Glasner as replacement but he signs at #NFFC.… pic.twitter.com/a5uULmyCJx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026

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