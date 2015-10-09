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Мировой футбол
Вчера 15:09
 

Фабрицио Романо раскрыл новое место работы Юргена Клоппа

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Фабрицио Романо раскрыл новое место работы Юргена Клоппа Юрген Клопп. ©Depositphotos/canno73

Юрген Клопп станет новым главным тренером сборной Германии по футболу, передают Vesti.kz.

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Юрген Клопп станет новым главным тренером сборной Германии по футболу, передают Vesti.kz.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, немецкий специалист согласился возглавить команду. Детали долгосрочного контракта, проект и условия ухода из Red Bull все еще обсуждаются, но именно он станет новым главным тренером Бундестим.

Отмечается, что в связи с уходом Клоппа руководство Red Bull экстренно искало ему замену. Главным кандидатом на освобождающийся пост главы футбольного департамента компании рассматривался австрийский специалист Оливер Гласнер. Однако этот сценарий сорвался: Гласнер решил принять предложение из Англии и подписать полноценный контракт с клубом "Ноттингем Форест".

Клопп станет преемником Юлиана Нагельсманна, под руководством которого сборная Германии сенсационно вылетела с чемпионата мира-2026, уступив в 1/16 финала Парагваю (1:1, по пенальти 3:4).

59-летний Клопп не тренировал с 2024 года, когда покинул "Ливерпуль". Также в его тренерской карьере были "Боруссия" (Дортмунд) и "Майнц 05".

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