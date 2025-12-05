Узбекский судья получил рекордно низкую оценку за матч ЧМ-2026

Французское издание L'Équipe выставило рекордно низкую оценку 1 балл из 10 узбекскому рефери Ильгизу Танташеву за судейство в матче 1/8 финала ЧМ-2026 между Францией и Парагваем (1:0), передают Vesti.kz.

Победный гол Мбаппе и лучшие моменты матча Франция - Парагвай: видео

За всю историю существования рейтинга газеты на чемпионатах мира ни один главный судья еще не получал столь разгромных баллов.

Журналисты и эксперты назвали работу Танташева "узаконенным насилием" из-за трех ключевых провалов:

◉ Двойные стандарты по карточкам: Парагвай за 13 грубых фолов не получил ни одного предупреждения на поле. В то же время игрокам Франции за 10 тактических нарушений Танташев моментально показал 3 желтые карточки.

◉ Игнорирование жесткости к Мбаппе: cудья пропустил два умышленных удара по Килиану Мбаппе - локтем в грудь на 39-й минуте и по голени на 78-й минуте, оставив Парагвай в полном составе без законных красных карточек.

◉ Слепота в штрафной: очевидный фол на Дезире Дуэ арбитр проигнорировал. Единственный победный гол с пенальти Франция забила только после того, как Танташев был вынужден посмотреть видеоповтор (VAR).

Капитан французов Мбаппе после игры резко заявил, что соперник ждал их "в смокингах", но команде пришлось принять грязные правила игры и победить вопреки судейству. Наставник сборной Франции Дидье Дешам добавил, что происходящее на поле напоминало реслинг, а не футбол.

Наперекор Танташеву, Франция вышла в 1/4 финала, где сыграет против Марокко. Матч состоится 10 июля.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!