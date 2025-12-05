Ходят пешком по полю: Месси и Мбаппе возглавили необычный рейтинг ЧМ-2026

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе стали лидерами чемпионата мира-2026 по необычному статистическому показателю, передают Vesti.kz.

По данным аналитической компании Opta, именно Месси и Мбаппе чаще других полевых игроков передвигаются пешком во время матчей. В исследовании учитывались футболисты, которые провели на турнире не менее 150 минут.

Неожиданная статистика

39-летний Месси преодолел 47 процентов всей дистанции на чемпионате мира в пешем темпе, что стало самым высоким показателем среди полевых игроков.

Второе место занимает 27-летний Мбаппе — 45 процентов общей дистанции французский форвард также прошёл шагом.

При этом оба лидируют по голам

Несмотря на столь необычную статистику, именно Месси и Мбаппе остаются самыми результативными игроками нынешнего чемпионата мира. На данный момент оба форварда забили по семь мячей и возглавляют гонку бомбардиров турнира.

Кроме того, аргентинец и француз продолжают удерживать лидерство и в списке лучших бомбардиров в истории мундиалей. На счету Месси 20 голов, а Мбаппе с 19 мячами занимает второе место.

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