Сборная Марокко сотворила историю на чемпионате мира-2026

Сборная Марокко разгромила Канаду в 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча в Хьюстоне завершилась со счетом 3:0. Дубль оформил Аззедин Унаи (50-я и 82-я минуты), а также отличился Суфьян Рахими (90+8-я).

Лучшие моменты матча, или как Марокко стало первым четвертьфиналистом ЧМ-2026

По данным OptaJoe, Марокко стала первой африканской командой, забившей три гола в матче плей-офф чемпионата мира по футболу.

Отметим, что на ЧМ-2022 Марокко стала первой африканской страной, достигшей полуфинала. Теперь она всего в одном матче от повторения этого успеха на двух мундиалях подряд.

В четвертьфинале, 10 июля, Марокко сыграет против Франции, которая в другом матче 1/8 финала обыграла Парагвай (1:0).

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

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