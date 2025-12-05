Дешам установил исторический рекорд чемпионатов мира

Наставник сборной Франции Дидье Дешам установил рекорд по числу побед в плей-офф чемпионатов мира по футболу, передают Vesti.kz.
По информации Squawka, он стал первым главным тренером в истории чемпионатов мира, одержавшим 10 побед в матчах на выбывание (плей-офф):
2014
◉ против Нигерии (1/8 финала)
2018
◉ против Аргентины (1/8 финала)
◉ против Уругвая (1/4 финала)
◉ против Бельгии (1/2 финала)
◉ против Хорватии (Финал)
2022
◉ против Польши (1/8 финала)
◉ против Англии (1/4 финала)
◉ против Марокко (1/2 финала)
2026
◉ против Швеции (1/16 финала)
◉ против Парагвая (1/8 финала)
Еще три победы, и у него будет еще один трофей чемпионата мира.
Напомним, что Франция обыграла Парагвай со счетом 1:0 в 1/8 финала ЧМ-2026. Решающий гол с пенальти на 70-й минуте забил Килиан Мбаппе. В четвертьфинале, 10 июля, подопечные Дешама сыграют против сборной Марокко, которая в 1/8 финала разгромила Канаду (3:0).
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