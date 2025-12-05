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ЧМ-2026
Сегодня 08:17
 

Дешам установил исторический рекорд чемпионатов мира

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Дешам установил исторический рекорд чемпионатов мира Дидье Дешам. ©Depositphotos/thenews2.com

Наставник сборной Франции Дидье Дешам установил рекорд по числу побед в плей-офф чемпионатов мира по футболу, передают Vesti.kz.

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Наставник сборной Франции Дидье Дешам установил рекорд по числу побед в плей-офф чемпионатов мира по футболу, передают Vesti.kz.

По информации Squawka, он стал первым главным тренером в истории чемпионатов мира, одержавшим 10 побед в матчах на выбывание (плей-офф):

2014
◉ против Нигерии (1/8 финала)

2018
◉ против Аргентины (1/8 финала)
◉ против Уругвая (1/4 финала)
◉ против Бельгии (1/2 финала)
◉ против Хорватии (Финал)

2022
◉ против Польши (1/8 финала)
◉ против Англии (1/4 финала)
◉ против Марокко (1/2 финала)

2026
◉ против Швеции (1/16 финала)
◉ против Парагвая (1/8 финала)

Еще три победы, и у него будет еще один трофей чемпионата мира.

Напомним, что Франция обыграла Парагвай со счетом 1:0 в 1/8 финала ЧМ-2026. Решающий гол с пенальти на 70-й минуте забил Килиан Мбаппе. В четвертьфинале, 10 июля, подопечные Дешама сыграют против сборной Марокко, которая в 1/8 финала разгромила Канаду (3:0).

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Чемпионат мира 2026   •   США, Атланта   •   1/8 финала, мужчины
7 июля 21:00   •   не начат
Аргентина
Аргентина
- : -
Египет
Египет
Кто победит в основное время?
Аргентина
Ничья
Египет
Проголосовало 21 человек

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