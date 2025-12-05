Дешам установил исторический рекорд чемпионатов мира

Наставник сборной Франции Дидье Дешам установил рекорд по числу побед в плей-офф чемпионатов мира по футболу, передают Vesti.kz.

По информации Squawka, он стал первым главным тренером в истории чемпионатов мира, одержавшим 10 побед в матчах на выбывание (плей-офф):

2014

◉ против Нигерии (1/8 финала)

2018

◉ против Аргентины (1/8 финала)

◉ против Уругвая (1/4 финала)

◉ против Бельгии (1/2 финала)

◉ против Хорватии (Финал)

2022

◉ против Польши (1/8 финала)

◉ против Англии (1/4 финала)

◉ против Марокко (1/2 финала)

2026

◉ против Швеции (1/16 финала)

◉ против Парагвая (1/8 финала)

Еще три победы, и у него будет еще один трофей чемпионата мира.

Напомним, что Франция обыграла Парагвай со счетом 1:0 в 1/8 финала ЧМ-2026. Решающий гол с пенальти на 70-й минуте забил Килиан Мбаппе. В четвертьфинале, 10 июля, подопечные Дешама сыграют против сборной Марокко, которая в 1/8 финала разгромила Канаду (3:0).

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