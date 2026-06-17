"Лучший игрок всех времён". Роналдо признал величие Месси после хет-трика на ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо Луис Назариу ди Лима высоко оценил выступление Лионеля Месси на чемпионате мира-2026 и заявил, что аргентинца уже пора безоговорочно признать величайшим игроком в истории футбола, передают Vesti.kz.

Роналдо: "Месси — игрок, который делает историю"

По словам двукратного чемпиона мира, достижения Месси не должны вызывать удивления, поскольку он стабильно подтверждает свой уровень на протяжении всей карьеры.

"Рекорды существуют, чтобы их бить, и тот, кто их бьёт, не удивляет ни одного футбольного болельщика в мире. К тому же Аргентина — действующий чемпион. Каждый раз, когда Месси выходит на поле, всё вокруг становится историческим и элегантным. Пора миру перестать прятаться и принять тот факт, что он лучший игрок всех времён. Он продолжает показывать результат каждый сезон и на чемпионате мира, но в нём всё равно сомневаются. Это незабываемая и историческая ночь, которая навсегда войдёт в историю", — цитирует слова Роналдо Mundo Deportivo.

Хет-трик и новый рекорд Месси

В первом туре группового этапа ЧМ-2026 Лионель Месси оформил хет-трик в матче против сборной Алжира (3:0). Благодаря этому он довёл количество голов на чемпионатах мира до 16, установив исторический рекорд, ранее принадлежавший Мирославу Клозе. У Роналдо на счету 15 мячей.

Положение Аргентины в группе

Сборная Аргентины после победы возглавляет группу J с тремя очками. Алжир после поражения замыкает таблицу квартета. В следующем туре аргентинцы встретятся со сборной Австрии 22 июня.

Ранее Месси сделал заявление после исторического хет-трика на ЧМ-2026.