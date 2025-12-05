Лионель Месси уделал Криштину Роналду и сотворил историю на ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси отметился сразу несколькими достижениями в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2026 с командой Алжира, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Эрроухед" в Канзас-Сити (США) и завершилась со счётом 3:0 в пользу действующих чемпионов мира. Все три гола в составе победителей забил 38-летний Месси. Для аргентинца это первый хет-трик на чемпионатах мира.

Месси - лучший бомбардир в истории ЧМ

Месси забил свой 16-й гол на чемпионатах мира, став лучшим бомбардиром в истории турнира наряду с бывшим нападающим сборной Германии Мирославом Клозе (16). Позади остался бразилец Роналдо (15).

Противостояние Месси и Роналду

Кроме того, Месси стал лишь вторым в истории игроком, забивавшим в пяти разных розыгрышах мундиаля. Первым это сделал Криштиану Роналду, который уже сегодня может вернуть себе единоличный рекорд.

Месси стал рекордсменом чемпионатов мира по футболу, приняв участие в шестом мировом первенстве. На текущем мундиале его достижение может повторить 41-летний Роналду.

Также Месси стал первым игроком в истории ЧМ с интервалом в 20 лет между первым и последним (на данный момент) голами.

Этот рекорд может повторить Роналду. Португалец тоже забил на мундиале 2006 года – в матче с Ираном (2:0).

В то же время Месси стал самым возрастным автора хет-трика в истории мундиалей – 38 лет и 357 дней. Тем самым аргентинец опередил прежнего рекордсмена - Криштиану Роналду, отличившегося трижды в 2018 году в возрасте 33 лет и 130 дней.

Португалец может вернуть себе рекорд уже сегодня – его команда начнёт выступление на ЧМ-2026 матчем против ДР Конго.

Какие ещё рекорды покорились Месси

Лионель Месси стал самым молодым (18 лет) и самым возрастным (38 лет) бомбардиром чемпионата мира в составе сборной Аргентины. Ровно 20 лет назад, в 2006 году, он забил гол в ворота Сербии и Черногории в своём дебютном матче на чемпионате мира.

Теперь Месси забил в ворота Алжира в 2026 году, что стало его 200-м голом за сборную Аргентины.

Месси является третьим по возрасту игроком среди мужчин, забивавшим голы на чемпионатах мира (38 лет и 357 дней), уступая только камерунцу Роджеру Милле (42 года и 39 дней) и португальцу Пепе (39 лет и 283 дня).

Согласно данным Opta, Месси стал самым возрастным игроком в истории, забившим два или более гола в одном поединке чемпионата мира. Сейчас Лионелю 38 лет и 357 дней, а предыдущий рекордсмен – камерунец Роже Милла – оформил дубль в возрасте 38 лет и 34 дней.

Также Месси сравнялся с рекордсменом по количеству голов дальними ударами на чемпионате мира. На счету аргентинца пять мячей с дальней дистанции на мундиале за всю карьеру – повторение рекорда бразильца Ривелино. Данные собираются с 1966 года.

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