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ЧМ-2026
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Месси сделал заявление после исторического хет-трика на ЧМ-2026

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Месси сделал заявление после исторического хет-трика на ЧМ-2026 Лионель Месси. Фото: ©x.com/afaseleccionen

Лионель Месси прокомментировал очередное историческое достижение на чемпионатах мира после яркого матча против Алжира, передают Vesti.kz.

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Лионель Месси прокомментировал очередное историческое достижение на чемпионатах мира после яркого матча против Алжира, передают Vesti.kz.

Встреча первого тура группового этапа ЧМ-2026 завершилась уверенной победой сборной Аргентины со счетом 3:0, а главным героем вечера стал капитан команды. 38-летний Месси оформил хет-трик и установил новый рекорд.

Теперь на счету аргентинца 12 матчей чемпионатов мира, в которых он отличался забитыми мячами. По этому показателю он обошел легендарных Роналдо и Мирослава Клозе, у которых было по 11 таких игр. Всего на счету 38-летнего форварда 16 голов на ЧМ.

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Однако сам аргентинец отнесся к рекорду довольно спокойно и признался, что гораздо больше ценит возможность находиться в одном ряду с великими футболистами прошлого.

"Если честно, я не придаю этому большого значения. Для меня огромная честь оказаться в одном списке с Клозе и Роналдо. Уже сам этот факт говорит о многом", – цитируют Месси TyC Sports.

При этом восьмикратный обладатель "Золотого мяча" подчеркнул, что не считает подобные достижения определяющими:

"Это всего лишь статистика. Да, приятно быть рядом с такими игроками, но рекорды не делают футболиста великим.

Роналдо был одним из лучших игроков, которых я видел в своей жизни, и при этом он не находится на первом месте по всем показателям. Поэтому цифры – это лишь цифры", – отметил капитан аргентинцев.

Также Месси упомянул Килиана Мбаппе, который продолжает стремительно подниматься в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира. 

"Мбаппе тоже рядом, он снова забил. Но всё это остается статистикой. Главное – помогать своей команде побеждать", – добавил аргентинец.

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Отметим, что Месси давно стал главной фигурой в истории сборной Аргентины. За годы выступлений за национальную команду он не только установил множество рекордов, но и собрал внушительную коллекцию трофеев.

Вместе с национальной командой Месси выиграл чемпионат мира 2022 года, дважды поднимал над головой Кубок Америки (в 2021 и 2024 годах), завоевал золотую медаль Олимпийских игр-2008, а также стал победителем Финалиссимы – матча между чемпионами Европы и Южной Америки в 2022 году.

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