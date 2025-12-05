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ЧМ-2026
Сегодня 11:39
 

Холанд сотворил историю на ЧМ-2026: ему понадобилось 14 минут

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Холанд сотворил историю на ЧМ-2026: ему понадобилось 14 минут Эрлинг Холанд. Фото: ©instagram.com/fifaworldcup/

Нападающий английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии на чемпионатах мира, передают Vesti.kz.

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Нападающий английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии на чемпионатах мира, передают Vesti.kz.

Это произошло в матче первого тура группового этапа ЧМ-2026 с командой Ирака (4:1). 

Холанд сделал дубль в своём дебютном матче на чемпионате мира, отличившись на 29-й и 43-й минутах матча против Ирака.

Таким образом, норвежцу потребовалось 14 минут, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды на мировых первенствах.

Теперь на счету 25-летнего Холанда 57 голов в 51 игре за национальную команду. Он лучший бомбардир в истории Норвегии.

Также Холанд повторил рекорд Хьетиля Андре Рекдала, игравшего за сборную с 1987 по 2000 год. У него также два мяча в семи встречах (1994 и 1998 годы).

Добавим, что Холанд был признан лучшим игроком матча Норвегия - Ирак.


Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Атланта   •   Групповой этап, мужчины
18 июня 21:00   •   не начат
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