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ЧМ-2026
Вчера 19:50
 

"Они выйдут". Сборной Узбекистана указали путь к плей-офф ЧМ-2026

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"Они выйдут". Сборной Узбекистана указали путь к плей-офф ЧМ-2026 Фабио Каннаваро. ©Uzbekistan Football Association

Бывший защитник московского "Спартака", сборной СССР и известный футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы сборной Узбекистана на успешное выступление на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz.

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Бывший защитник московского "Спартака", сборной СССР и известный футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы сборной Узбекистана на успешное выступление на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz.

По мнению специалиста, команде Фабио Каннаваро будет непросто в матчах против фаворитов группы, однако выход в плей-офф остаётся вполне реальной задачей.

Бубнов назвал ключевой матч для Узбекистана

Эксперт считает, что узбекистанцам важно достойно провести встречи с Португалией и Колумбией, а главный акцент сделать на игре против ДР Конго.

"Им нужно с Португалией и с колумбийцами постараться как можно меньше пропустить. А если ещё ничейку зацепят, вообще супер. С ДР Конго надо прибивать — и с третьего места они выйдут", — высказался бывший футболист на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

Исторический дебют на чемпионате мира

Сборная Узбекистана впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира. На групповом этапе команда выступит в квартете K, где её соперниками станут Португалия, Колумбия и ДР Конго.

Первый матч на турнире подопечные Фабио Каннаваро проведут уже 18 июня против сборной Колумбии. Стартовый свисток прозвучит в 07:00 по времени Казахстана.

Когда завершится турнир

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир стартовал 11 июня, а финальный матч состоится 19 июля.

Для сборной Узбекистана нынешний мундиаль стал историческим событием — команда впервые пробилась на крупнейший футбольный турнир планеты и теперь попытается побороться за выход в стадию плей-офф.

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