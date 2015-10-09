Сатпаев ярко попрощался с "Кайратом": разгром и дубль в последнем матче перед "Челси"

Алматинский "Кайрат" уверенно обыграл петропавловский "Кызылжар" в перенесённом матче 17-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0 и стала особенной нападающего "жёлто-чёрных" Дастана Сатпаева, который этим летом отправится в лондонский "Челси", передают Vesti.kz.

Без голов до перерыва

Первый тайм прошёл в упорной борьбе, однако зрители так и не увидели забитых мячей. Несмотря на территориальное преимущество хозяев, оборона «Кызылжара» долгое время справлялась с атаками алматинцев.

Сатпаев открыл счёт и поставил точку

После перерыва "Кайрат" сумел воплотить своё преимущество в голы. На 59-й минуте Дастан Сатпаев забил первый мяч встречи и вывел свою команду вперёд.

Развязка наступила в концовке матча. На 85-й минуте Исмаил Бекболат удвоил преимущество хозяев, а уже спустя две минуты Сатпаев оформил дубль, установив окончательный счёт — 3:0.

Для 17-летнего форварда этот матч стал последним в футболке "Кайрата" перед переездом в Англию, и завершить выступление за родной клуб двумя голами ему удалось максимально эффектно.

Турнирное положение

Благодаря победе "Кайрат" довёл количество набранных очков до 30 и вплотную приблизился к лидеру чемпионата — "Ордабасы", в активе которого 31 балл. При этом у шымкентцев остаются два матча в запасе.

"Кызылжар" после поражения сохранил 15 очков и располагается на 10-й строчке турнирной таблицы КПЛ.

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