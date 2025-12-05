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ЧМ-2026
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Бразилия победила Шотландию и вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места в группе

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Бразилия победила Шотландию и вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места в группе Винисиус в матче ЧМ-2026. Фото: depositphotos/thenews2.com©

Сборная Бразилии одержала победу над Шотландией в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

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Сборная Бразилии одержала победу над Шотландией в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча третьего тура группы С прошла в Майами (США) и завершилась со счетом 3:0. 

Дубль в составе Бразилии оформил Винисиус Жуниор. Он  вывел свою команду вперед на седьмой минуте, расстрелял ворота соперника с близкой дистанции. А в добавленное к первому тайму время он отличился снова, пробив головой. Еще один гол Винисиуса на 22-й минуте не был засчитал после видеопросмотра. 

Окончательный же счет во встрече на 60-й минуте установил Матеус Кунья.


Винисиус оформил первый дубль за Бразилию на ЧМ-2026 (видео)

Отметим, что в состав сборной Бразилии на этот матч в качестве запасного игрока вошел Неймар. Он вышел на поле на 76-й минуте, заменив Кунью. Это его дебютная игра на ЧМ-2026.

Благодаря победе сборная Бразилии набрала в трех матчах семь очков и вышла в плей-офф с первого места. 

 

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