Сборная Бразилии одержала победу над Шотландией в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча третьего тура группы С прошла в Майами (США) и завершилась со счетом 3:0.

Дубль в составе Бразилии оформил Винисиус Жуниор. Он вывел свою команду вперед на седьмой минуте, расстрелял ворота соперника с близкой дистанции. А в добавленное к первому тайму время он отличился снова, пробив головой. Еще один гол Винисиуса на 22-й минуте не был засчитал после видеопросмотра.

Окончательный же счет во встрече на 60-й минуте установил Матеус Кунья.

Винисиус оформил первый дубль за Бразилию на ЧМ-2026 (видео)

Отметим, что в состав сборной Бразилии на этот матч в качестве запасного игрока вошел Неймар. Он вышел на поле на 76-й минуте, заменив Кунью. Это его дебютная игра на ЧМ-2026.

Благодаря победе сборная Бразилии набрала в трех матчах семь очков и вышла в плей-офф с первого места.

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