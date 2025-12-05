Сборная Бразилии назвала состав на заключительный матч группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он может стать дебютным на турнире для Неймара.

Сегодня, 25 июня, бразильцам предстоит сыграть против Шотландии. Встреча группы С пройдет в Майами (США) и начнется в 03:00 по казахстанскому времени.

Стартовый состав сборной Бразилии: Алиссон, Данило, Габриэль, Маркиньос, Дуглас Сантос, Каземиро, Гимараэс, Пакета, Винисиус, Кунья, Райан. Неймар, который долгое время восстанавливался после травмы, вошел в число запасных игроков.

Этот последний тур - решающий для группы С, так как участники плей-офф еще не определились. Бразилия лидирует в квартете, набрав четыре очка в двух матчах. Столько же - у Марокко, а у Шотландии всего на одно очко меньше. В параллельной встрече Марокко сыграет с аутсайдером группы сборной Гаити, которая не набрала ни одного балла.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧМ-2026

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