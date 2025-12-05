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ЧМ-2026
Сегодня 10:11
 

Бразилия переписала историю чемпионатов мира после 3:0 над Шотландией

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Бразилия переписала историю чемпионатов мира после 3:0 над Шотландией ©x.com/CBF_Futebol

Сборная Бразилии уверенно завершила групповой этап ЧМ-2026, разгромив Шотландию со счётом 3:0 в матче третьего тура и установила уникальное достижение, сообщают Vesti.kz.

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Сборная Бразилии уверенно завершила групповой этап ЧМ-2026, разгромив Шотландию со счётом 3:0 в матче третьего тура и установила уникальное достижение, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает Opta, благодаря этой победе «селесао» установили уникальное достижение, став первой национальной командой в истории, которая провела 50 матчей на чемпионатах мира без пропущенных мячей.

Команда Карло Анчелотти набрала семь очков и заняла первое место в своей группе, обеспечив себе выход в плей-офф турнира.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом остаётся сборная Аргентины, которая в финале предыдущего мундиаля одолела Францию под руководством Лионеля Скалони.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Санта-Клара   •   Групповой этап, мужчины
26 июня 07:00   •   не начат
Парагвай
Парагвай
- : -
Австралия
Австралия
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Парагвай
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Австралия
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