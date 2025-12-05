Нападающий сборной Бразилии по футболу Винисиус Жуниор оформил свой первы дубль на чемпионате мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

В заключительном матче группового этапа против Шотландии благодаря его голам Бразилия ведет после первого тайма со счетом 2:0.

Винисиус вывел свою команду вперед на седьмой минуте, расстрелял ворота соперника с близкой дистанции.

На 22-й минуте форвард отличился снова, вкатив мяч в пустые ворота после ошибки в защите Шотландии, но после просмотра VAR рефери это взятие ворот не засчитал.

Со второй попытки Винисиус все-таки оформил дубль. Уже в добавленное к первому тайму время он отличился снова, пробив головой.

Отметим, что третий тур решающий для группы С, так как по итогам двух предыдущих участники плей-офф досрочно не были определены. Победа выведет Бразилию в следующий раунд ЧМ-2026 с первого места.

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