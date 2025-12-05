Неймар впервые вышел на поле в составе сборной Бразилии на чемпионате мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Звездный форвард с самого старта турнира находился в распоряжении национальной команды, но продолжал восстановление после травмы.

Дебютным для него стал заключительный матч группового этапа против Шотландии. Неймар вошел в заявку сборной Бразилии в качестве запасного игрока. Он появился на поле на 76-й минуте, заменив автора гола Матеуса Кунью. Бразилия в этому моменту выигрывала 3:0, дубль оформил Винисиус Жуниор.

Отметим, что последний тур - решающий для группы С, так как участники плей-офф еще не определились. После двух игр по четыре очка у Бразилии и Марокко, а у Шотландии три.

В параллельной встрече Марокко играет с аутсайдером группы сборной Гаити, которая не набрала ни одного балла.

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