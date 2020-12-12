Смазанная серия "Барыса" и десятка самых дорогих футболистов Казахстана. Главное к утру

Хоккейный клуб "Барыс" смазал домашнюю серию в КХЛ, проиграв нижегородскому "Торпедо" (2:3), хотя до этого на своем льду одержал четыре подряд победы. Универсал московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов возглавил рейтинг самых дорогих футболистов Казахстана. Vesti.kz представляют главные спортивные события к утру 12 декабря.
1. "Барыс" почти отыгрался с 0:3, но потерпел поражение от "Торпедо".
2. Зайнутдинов и Ко. Transfermarkt назвал топ-10 самых дорогих футболистов Казахстана.
3. "Астана" и "Кайрат" узнали свои места в клубном рейтинге УЕФА.
4. "Я уверен в своих силах". Али Ахмедов сделал заявление перед историческим чемпионским боем.
5. "Я рад, что Али представляет GGG Promotions". Головкин - о чемпионском бое Ахмедова и переломном моменте в его карьере.
6. Семь дней до боя. Головкин показал крутой ролик перед рекордной защитой титулов.
7. "Будет потрясающим". Сабина Алтынбекова снялась для календаря и порадовала поклонников новым образом.
8. "Проиграна битва, но не проиграна война". Михайлис разобрал домашнее поражение "Барыса".
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