"Я рад, что Али представляет GGG Promotions". Головкин - о чемпионском бое Ахмедова и переломном моменте в его карьере

Чемпион мира по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) выразил уверенность, что казахстанец Али Ахмедов (16-0, 12 КО), чьи интересы представляет GGG Promotions, готов к титульному бою, сообщают Vesti.kz.

В рамках вечера бокса, в котором Головкин будет проводить рекордную 21-ю защиту против поляка Камила Шереметы (21-0, 5 КО), Ахмедов проведет бой за вакантный пояс чемпиона мира во втором среднем весе по версии IBO. Его соперником станет эквадорец Карлос Гонгора (18-0, 13 КО).

25-летний казахстанец, который пять из шести своих последних боев выиграл досрочно, несколько лет проводит тренировочный лагерь вместе с GGG.

"Мы тренируемся вместе уже несколько лет, и я видел, как он прогрессировал с каждым боем и тренировочным лагерем. Он готов к титульному бою, и я рад, что Али представляет GGG Promotions в поворотном моменте своей карьеры. Уверен, у него все получится", - цитирует Головкина пресс-релиз DAZN.

Напомним, по казахстанскому времени вечер бокса пройдет утром в субботу 19 декабря. Прямую трансляцию из Холливуда (штат Флорида, США) проведут телеканалы Qazaqstan и Qazsport. С полным составом андеркарта можно ознакомиться по этой ссылке.

Гегемония Юбенка-младшего, ни одного казахстанца и "Дьявол". За какой мировой титул будет биться Али Ахмедов

Хладнокровный бомбардир, проигравший Ниязымбетову. Кто попробует помещать Али Ахмедову стать чемпионом мира