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Кто выступит вместе с GGG? Определились все участники андеркарта вечера бокса Головкин - Шеремета

GGG проведет рекордную защиту титула во Флориде.

Кто выступит вместе с GGG? Определились все участники андеркарта вечера бокса Головкин - Шеремета
Фото: DAZN
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Определились все участники вечера бокса 18 декабря в Холливуде (штат Флорида, США), главным событием которого станет бой между чемпионом мира по версиям IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО) и обязательным претендентом Камилом Шереметой (21-0, 5 КО) из Польши, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Состав пар андеркарта шоу, в котором GGG проведет рекордную 21-ю защиту, выглядит следующим образом:

Али Ахмедов (16-0, 12 КО) - Карлос Гонгора (18-0, 13 КО) - второй средний вес. Бой за за пояс чемпиона мира во версии IBO;

Чой Хен-ми (17-0-1, 4 КО) - Калиста Сильгадо (19-11-3, 14 КО) - второй полулегкий вес. Бой за титул чемпионки мира WBA Super;

Джон Райдер (28-5, 16 КО) - Майк Гай (12-5-1, 5 КО) - второй средний вес;

Джалан Уолкер (6-0, 6 КО) - Рафаэль Райс (18-11, 14 КО) - полулегкий вес;

Решат Мати (8-0, 6 КО) - Деннис Окот (4-4-1, 2 КО) - полусредний вес.

По времени Нур-Султана поединки андеркарта начнутся утром в 04:00 субботы 19 декабря, а бой Головкин - Шеремета планируется на 07:00. 

 

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Ахмедов Али Головкин-Шеремета Шеремета Камил IBF IBO Профессиональный бокс Головкин Геннадий

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