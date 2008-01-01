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Новости по теме: Геннадий GGG Головкин

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"Все в Германии думали, что мы проиграем". Казахстанский дотер - об успехе на двух престижных турнирах, планах и своих кумирах
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"Канело" поругался с DAZN перед третьим боем с Головкиным
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Футбол. Чемпионат Италии 2019/20
Интер Наполи 2:0
Сампдория Милан 23:30
1 7,3 X 4,78 2 1,49
Лацио Брешиа 23:30
1 1,15 X 10 2 20
Удинезе Лечче 23:30
1 2,25 X 3,78 2 3,24
Верона Хеллас СПАЛ 23:30
1 1,45 X 5,1 2 7,6
Сассуоло Дженоа 23:30
1 2,32 X 3,7 2 3,18
Кальяри Ювентус 01:45
1 6,7 X 4,44 2 1,56
Торино Рома 01:45
1 5,85 X 4,62 2 1,59
Футбол. Чемпионат Латвии 2020
РФШ Рижская футбольная школа Валмиера 21:00
1 1,41 X 4,48 2 6,8
Велоспорт. Вуэльта Бургоса 2020
Групповая гонка. Этап 2. Castrojeriz - Вильядиего (168 km) 16:45
26 июля 23:21
"Переносы раздражают". Следующий соперник Головкина рассказал о подготовке к бою
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"Переносы раздражают". Следующий соперник Головкина рассказал о подготовке к бою
Он - обязательный претендент на титул.
26 июля 07:53
Тренировавшийся с Головкиным супертяж одержал досрочную победу в Великобритании
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Тренировавшийся с Головкиным супертяж одержал досрочную победу в Великобритании
Его бой стал главным в шоу.
25 июля 22:33
"У GGG уже нет шансов. Он просчитан". Хопкинс - о трилогии с Головкиным и следующем сопернике "Канело"
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"У GGG уже нет шансов. Он просчитан". Хопкинс - о трилогии с Головкиным и следующем сопернике "Канело"
Стороны уже договорились о бое.
25 июля 18:00
Подбородок Головкина и мощь Тайсона. Чемпион мира собрал боксера мечты
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Подбородок Головкина и мощь Тайсона. Чемпион мира собрал боксера мечты
Он назвал лучших в истории по отдельным параметрам.
24 июля 15:30
Чарло оценил бой Деревянченко против Головкина и заявил о планах встретиться с GGG
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Чарло оценил бой Деревянченко против Головкина и заявил о планах встретиться с GGG
Украинец и американец сойдутся на PPV.
24 июля 15:15
Когда состоится третий бой Головкина с "Канело"
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Когда состоится третий бой Головкина с "Канело"
На днях стали известны гонорары боксеров.
24 июля 14:20
Сводил Лемье в школу. Как прошел дебютный бой Головкина на PPV
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Сводил Лемье в школу. Как прошел дебютный бой Головкина на PPV
Боксеры разыграли между собой четыре титула чемпиона мира.
23 июля 22:18
Геннадий Головкин показал тренировки на пляже
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Геннадий Головкин показал тренировки на пляже
GGG поделился фрагментами своего тренировочного лагеря.
23 июля 21:01
Немецкий супертяж решил лишить тренировавшегося с GGG британца суперпоединка
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Немецкий супертяж решил лишить тренировавшегося с GGG британца суперпоединка
Он намерен добраться до Тайсона Фьюри.
23 июля 19:56
"Я бы сыграл с Головкиным и Неймаром". Казахстанец - о шоу-матче с лидером сборной России по футболу и Егором Кридом
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"Я бы сыграл с Головкиным и Неймаром". Казахстанец - о шоу-матче с лидером сборной России по футболу и Егором Кридом
Он признал себя большим фанатом боксера.
23 июля 13:38
Головкин и "Канело" договорились о третьем бое
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Головкин и "Канело" договорились о третьем бое
Ранее были озвучены их гонорары.
23 июля 12:44
Узбекский "Монстр" из карда Головкина получил соперника и дату следующего боя на DAZN
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Узбекский "Монстр" из карда Головкина получил соперника и дату следующего боя на DAZN
Также в вечере выступит экс-соперник Елеусинова.
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