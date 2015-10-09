Польский боксёр среднего веса Камил Шеремета (27-3-2, 10 КО) одержал победу на домашнем вечере бокса KnockOut Boxing Night 47, который прошёл в Белостоке, передают Vesti.kz.

Соперником 37-летнего поляка стал 20-летний представитель Колумбии Шон Ортис (11-1, 8 КО). Поединок завершился досрочно: после третьего раунда угол колумбийца отказался от продолжения боя, и рефери зафиксировал победу Шереметы.

Для Ортиса это поражение стало первым на профессиональном ринге после 11 побед, тогда как Шеремета одержал 27-ю победу в карьере и десятую досрочную при трёх поражениях и двух ничьих.

Напомним, в декабре 2020 года Шеремета боксировал с экс-чемпионом мира в среднем весе из Казахстана Геннадием Головкиным. Тогда GGG четырежды отправил польского претендента в нокдаун, после чего угол поляка отказался от продолжения боя после седьмого раунда - эта победа позволила Головкину установить исторический рекорд, проведя 21-ю успешную защиту титула чемпиона мира.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!