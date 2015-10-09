Первый в истории Казахстана олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров удостоился высшей награды Национального олимпийского комитета (НОК). Об этом сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу организации.

25 ноября в Астане состоялась ежегодная генеральная ассамблея Национального олимпийского комитета Казахстана. В ходе мероприятия глава НОК Геннадий Головкин вручил награды за вклад в развитие отечественного спорта и олимпийского движения.

"Высшей наградой Национального олимпийского комитета Республики Казахстан - орденом НОК - был награжден Михаил Шайдоров, который в 2026 году стал первым в истории страны олимпийским чемпионом по фигурному катанию", - заявили в пресс-службе.

Михаил Шайдоров – исторический чемпион Казахстана

В начале 2026 года Шайдоров вошёл в историю, завоевав олимпийское золото в мужском одиночном фигурном катании. До него ни одному казахстанскому спортсмену не удавалось стать чемпионом Олимпиады в этой дисциплине.

Помимо триумфа на Играх, в коллекции достижений фигуриста есть серебряная медаль чемпионата мира и золото чемпионата четырёх континентов.

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