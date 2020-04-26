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Новости по теме: Ахмедов Али

Гегемония Юбенка-младшего, ни одного казахстанца и "Дьявол". За какой мировой титул будет биться Али Ахмедов
Гегемония Юбенка-младшего, ни одного казахстанца и "Дьявол". За какой мировой титул будет биться Али Ахмедов
Хладнокровный бомбардир, проигравший Ниязымбетову. Кто попробует помещать Али Ахмедову стать чемпионом мира
Хладнокровный бомбардир, проигравший Ниязымбетову. Кто попробует помещать Али Ахмедову стать чемпионом мира
"Лучше представить невозможно". Названа роль Головкина в получении чемпионского боя непобежденного казахстанца Ахмедова
"Лучше представить невозможно". Названа роль Головкина в получении чемпионского боя непобежденного казахстанца Ахмедова
Ахмедов высказался о титульном бое в карде у Головкина
Ахмедов высказался о титульном бое в карде у Головкина
Официально. Али Ахмедов будет биться за титул чемпиона мира во втором среднем весе
Официально. Али Ахмедов будет биться за титул чемпиона мира во втором среднем весе
4 декабря 11:43
Али Ахмедов получил небитого соперника с 13 нокаутами в карде у Геннадия Головкина
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Али Ахмедов получил небитого соперника с 13 нокаутами в карде у Геннадия Головкина
Поединок будет рассчитан на 12 раундов.
3 декабря 09:39
Небитый поляк отказался от боя с Али Ахмедовым в карде у Головкина
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Небитый поляк отказался от боя с Али Ахмедовым в карде у Головкина
Вечер бокса пройдет в США.
29 ноября 10:25
Боксер GGG Promotions показал подготовку к бою в карде у Головкина
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Боксер GGG Promotions показал подготовку к бою в карде у Головкина
Шоу состоится 18 декабря.
25 ноября 15:28
Али Ахмедов выступит в карде у Головкина за два титула. Известны и другие участники
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Али Ахмедов выступит в карде у Головкина за два титула. Известны и другие участники
Казахстанец не выходил в ринг с прошлого года.
12 ноября 21:00
Травмы, COVID-19 и другие причины простоев. График активности казахстанских профи-боксеров
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Травмы, COVID-19 и другие причины простоев. График активности казахстанских профи-боксеров
Первая часть серии материалов.
9 ноября 20:53
Обрушил удары и заставил сдаться. Яркая победа Али Ахмедова в Алматы
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Обрушил удары и заставил сдаться. Яркая победа Али Ахмедова в Алматы
Случилось это перед Новым годом.
19 августа 08:04
Непобежденный казахстанец с тремя титулами вошел в топ-15 рейтинга WBC
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Непобежденный казахстанец с тремя титулами вошел в топ-15 рейтинга WBC
Еще один казахстанец улучшил положение.
29 июля 16:44
Титул WBC в андеркарте Головкина. Как Ахмедов стремительно разобрался с боксером из США
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Титул WBC в андеркарте Головкина. Как Ахмедов стремительно разобрался с боксером из США
Казахстанец уверенно продвигается в профи.
14 июля 19:04
Задай вопрос эксперту бокса Григорию Стангриту!
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Задай вопрос эксперту бокса Григорию Стангриту!
Вопросы будут приниматься до 20 июля включительно.
7 июня 2020 18:59
Тренер Головкина присоединился к акции в поддержку чернокожих
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Тренер Головкина присоединился к акции в поддержку чернокожих
Ранее сам казахстанец опубликовал пост против расовой дискриминации.
29 апреля 2020 20:40
Ильин, Левит, Ахмедов и другие. ТОП самых завидных женихов в казахстанском спорте
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Ильин, Левит, Ахмедов и другие. ТОП самых завидных женихов в казахстанском спорте
Какие звездные спортсмены пребывают в статусе холостяков.
26 апреля 2020 13:45
Чемпион мира из веса Головкина объявил о переходе в дивизион Али Ахмедова
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Чемпион мира из веса Головкина объявил о переходе в дивизион Али Ахмедова
У него проблемы с оппозицией.
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