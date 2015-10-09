WBC объявил вердикт казахстанским боксёрам

Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал обновленную версию своих рейтингов, в которых представлены сразу несколько казахстанских профессиональных боксёров, передают Vesti.kz.

Одним из главных изменений стало появление Али Ахмедова в рейтинге полутяжелого веса. Казахстанец дебютировал в списке, заняв 38-е место.

Во втором среднем дивизионе Бек Нурмаганбет сохранил место в числе претендентов и располагается на 19-й позиции.

Наиболее высокое положение среди казахстанцев по-прежнему занимает Мейирим Нурсултанов, который удерживает первую строчку рейтинга среднего веса. Чемпионским поясом WBC в этой категории владеет представитель Доминиканской Республики Карлос Адамес, а титул временного чемпиона принадлежит американцу Хесусу Рамосу-младшему.

Во втором полулегком весе Султан Заурбек занимает 17-е место, а Бекман Сойлыбаев улучшил свое положение сразу на две позиции и теперь располагается на 37-й строчке.

Еще один представитель Казахстана, Ельшат Ныгметолла, находится на 30-м месте рейтинга легчайшего дивизиона.







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