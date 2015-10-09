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Кәсіпқой бокс
Сегодня 06:53
 

Стал известен полный кард турнира с титульным боем Али Ахмедова

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Стал известен полный кард турнира с титульным боем Али Ахмедова Али Ахмедов. Фото: instagram.com/ali_akhmedov_officialpage/©

Промоутерская компания Akhmedov Promotions представила полный кард вечера бокса в Алматы, главным событием которого станет бой казахстанца Али Ахмедова (25-2, 17 КО), сообщают Vesti.kz.

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Промоутерская компания Akhmedov Promotions представила полный кард вечера бокса в Алматы, главным событием которого станет бой казахстанца Али Ахмедова (25-2, 17 КО), сообщают Vesti.kz.

Шоу состоится 25 июля на арене имени Балуана Шолака. В главном поединке Ахмедов встретится с южноафриканцем Асемахле Веллемом (11-2-1, 6 КО). На кону будет стоять пояс чемпиона мира IBO в полутяжёлом дивизионе.

Отметим, что Ахмедов подходит к поединку в статусе обладателя титула WBA Asia, тогда как его оппонент владеет поясом WBO Africa.


В соглавном бою казахстанец Бек Нурмаганбет сразится с россиянином Артышем Лопсаном в рамках суперсреднего дивизиона. Еще один титульный бой проведет Армат Арманулы, которому предстоит встретиться с россиянином Хароном Запольским. Соперники оспорят пояс WBA Asia в среднем весе.

Также на ринг возвращается непобеждённая казахстанская боксёрша Балауса Муздиман (9-0, 7 КО).

Трансляция вечера бокса будет доступна на телеканале Qazsport, а также на YouTube-канале Akhmedov Promotions.

Полный кард вечера бокса:


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