Гегемония Юбенка-младшего, ни одного казахстанца и "Дьявол". За какой мировой титул будет биться Али Ахмедов

Через десять дней казахстанский нокаутер Али Ахмедов будет биться за мировой титул. Впервые в карьере ему выпал шанс стать чемпионом мира. На кону его поединка будет стоять вакантный пояс IBO во втором среднем весе, который разыгрывается с 1992 года. Все подробности истории трофея - в материале Vesti.kz.



Впервые во втором среднем весе чемпион по версии IBO появился в 1992 году. Случилось это спустя четыре года после того, как организация начала вести свою деятельность.



И первым обладателем трофея был Вилли Болл. Американец 17 июля (того самого 1992 года) победил своего соотечественника Доррела Ван Хорна, записав в свой актив новенький пояс. И летопись титула исчисляется как раз с того момента.



Болл упустил его в первой же защите. И после нескольких боев, по итогам которых хозяева неукоснительно менялись, его заполучил легендарный боксер Винченцо Пациенца, которого называют "Пазманским дьяволом".



Стоит немного коснуться истории. Пациенца в начале 1983 года встретился с нашим серебряным призером Олимпиады Виктором Демьяненко. Случилось это в матчевой встрече СССР - США.



Сам бой прошел с одинаковым преимуществом, ни за кем доминирования не наблюдалось. И важным моментом в определении победителя является стоячий нокдаун, в котором оказался Винни - Демьяненко выиграл и бой, и звание лучшего боксера всей встречи между державами.







Возвращаясь к трофею, скажем сразу, что у "Дьявола" пояс также не задержался. Он не проводил защиту, пояс оказался вакантным, и его между собой разыграли Рик Торнберри и Род Карр.



Рекордсменами по количеству защит являются Брайан Мэгги (Великобритания) и Томас Остхейзен (ЮАР). Каждому из них удалось семь раз удачно провести защитную кампанию против различных претендентов.



Последним же "гегемоном" был британец Крис Юбенк-младший. Он мертвой хваткой вцепился в этот титул. Сначала известный боксер выиграл его в бою с австралийцем Ренолдом Кинлэном.







Затем Крис защитил его в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии против турка Авни Йылдырыма. После чего в полуфинале WBSS трофей отобрал Джордж Гроувз (Великобритания).



Джордж завершил карьеру после неудачного финала. И IBO сделала титул вакантным. Его разыграли тот самый Юбенк и его соотечественник Джеймс Дигейл (победа Криса).



Именно Юбенк-младший был последним обладателем ценного трофея. В длинном списке, к сожалению, отсутствовали казахстанцы. И сейчас Ахмедов может написать новую главу в истории казахстанского профессионального бокса.







Напомним, Ахмедов проведет титульный поединок против эквадорца Карлоса Гонгоры. Бой пройдет в рамках вечера бокса 18 декабря в Холливуде (штат Флорида, США), главным событием которого станет поединок Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) против поляка Камила Шереметы (21-0, 5 KO).