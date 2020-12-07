Хладнокровный бомбардир, проигравший Ниязымбетову. Кто попробует помещать Али Ахмедову стать чемпионом мира

На прошедших выходных появилась новость, которую вряд ли кто ожидал. Казахстанец Али Ахмедов впервые в своей карьере сразится за титул чемпиона мира. И у него сейчас есть возможность войти в пока еще короткий список обладателей мирового звания из Казахстана. Помешать же ему может бомбардир из Эквадора.



Подробнее о следующем сопернике Али - в материале Vesti.kz.



Говорят, он наводит ужас на соперников и вызывает восторг у экспертов и ценителей бокса. Также говорят, что его большой опыт в любителях позволяет ему использовать эту базу в продвижении к вершинам, конкурировать с различными стилями. Имя ему - Карлос Гонгора.



Действительно, Гонгора длительное время был активен в любительском боксе. Он прошел различные соревнования, среди которых чемпионат мира, WSB, Олимпийские игры. Причем на Играх он выступал дважды: в 2008 и 2012 годах.



Говоря о мировом первенстве, стоит отметить его лучший результат - 1/4 финала. Такого "потолка" ему удалось достичь на ЧМ в Милане (2009-й год). На этой стадии его остановил кубинец Хосе Лардуэт Гомес.



Победил же тогда в категории до 81 килограмма россиянин Артур Бетербиев, который является сейчас чемпионом мира в полутяжелом весе.







Вообще Гонгора бился со многими известными боксерами на любительском ринге. Здесь и двукратный чемпион мира Матвей Коробов, четырехкратный чемпион мира Хулио Сесар Ла Крус, бронзовый призер Олимпиады-2012 Ямагути Фалькао.



Кстати, на тех лондонских Играх эквадорец встретился с нашим Адильбеком Ниязымбетовым. Случилось это во втором круге соревнований в категории до 81 килограмма. Ниязымбетов одержал уверенную победу, впоследствии став серебряным призером.



Гонгора длительное время входил в национальную сборную Эквадора, являясь практически незаменимым. Главными же его достижениями являются две бронзовые медали, которые он завоевал на Панамериканских играх.







В профи боксер перешел в 2015 году, покинув расположение сборной. С этого момента он начинает проживать на территории США. Эквадорец обустроился в Бостоне.



Его дела ведет Murphy's Boxing. И еще в прошлом году Гонгору называли тем, кто "войдет в число лучших в своей весовой категории". Вполне возможно, учитывая, что у него довольно приличные навыки и уровень.



Итак, чем же он обладает? Прежде всего Карлос достаточно ловок, с молниеносными рефлексами. Это неоднократно помогало ему буквально уничтожать своих соперников.



В одной из старых заметок эксперт обозначил "кошачий стиль" и "тактически верные движения". При этом он не пожарит в ринге, так как Гоногора - хладнокровный боксер, спокойный, работающий строго по делу. Ледяная сдержанность позволяла сохранять импульсы и запал.







Кстати, есть еще одна интересная формулировка: "Гонгора обладает огромной силой удара левой, и он часто добивает противников внезапно и неожиданно одиночными взрывными выстрелами в голову". Да, чуть не забыли - эквадорец использует левостороннюю стойку, и вся его мощь сосредоточена именно в левой руке.



Эквадорец наносит свой силовой удар левой рукой в ​​виде ударов сверху в челюсть, ударов с разворота вокруг охранников его противников и апперкотов с большого и близкого расстояний.



Будущий соперник Ахмедова ведет бой с дальней дистанции, используя свой рост и преимущество в длине рук. Он пробивает корпус, голову, подключая к атаке обе руки.



Защита у него неплохая. Он легко маневрирует, использует уклоны. И во время сближения соперников резко включает режим контратаки, вынуждая отступать.







Очень интересный оппонент. Расчетливый бомбардировщик, сильный, мобильный, вариативный в своих атаках. Всего на его счету 18 боев, в каждом из них вышел победителем, 13 раз досрочно.



В общем, встретятся два панчера. Так что будет явно жарко. На кон же IBO выставит полноценный титул чемпиона мира во втором среднем весе. Поединок пройдет в рамках вечера бокса 18 декабря в Холливуде (штат Флорида, США), главным событием которого станет поединок Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) против поляка Камила Шереметы (21-0, 5 KO).