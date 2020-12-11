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"Проиграна битва, но не проиграна война". Михайлис разобрал домашнее поражение "Барыса"

Его команда почти отыгралась с 0:3.

"Проиграна битва, но не проиграна война". Михайлис разобрал домашнее поражение "Барыса"
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис, разбирая домашнее поражение своей команды от "Торпедо" в матче КХЛ в Нур-Султане, отметил, что его команда могла забить больше голов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, матч в Нур-Султане завершился победой гостей со счетом 3:2. При этом по ходу матча "Барыс" уступал 0:3. Казахстанская команда прервала серию из четырех побед.

"Плохой был первый период. Долго вкатывались, не успевали за соперником. Хотя, вроде, сил предостаточно. Соперник был быстрее, в своей зоне мы допускали ошибки. 

Где-то в середине второго периода мы завладели инициативой и уже, мне кажется, контролировали игру. Но немножко не хватило в конце. Были моменты. И шесть на четыре, и шесть на пять забить могли, но не получилось. Соперник здорово сыграл в обороне", - сказал Михайлис на пресс-конференции.

"За четыре очка была сегодня игра. Соглашусь, что проиграна битва, но не проиграна война", - добавил тренер. 

Следующую игру команда Михайлиса проведет 13 декабря в Челябинске против "Трактора".

 

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Метки:
Михайлис Юрий Барыс в КХЛ КХЛ

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