"Барыс" почти отыгрался с 0:3, но потерпел поражение от "Торпедо"

ХК "Барыс" потерпел поражение в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Подопечные Юрия Михайлиса в Нур-Султане принимали нижегородское "Торпедо" и уступили со счетом 2:3. При этом команда уступала по ходу матча 0:3 и почти смогла отыграться.
Ворота "Барыса" в этом матче защищал Хенрик Карлссон. Он пропустил шайбы на 11-й, 23-й и 27-й минутах.
Но ход встречи почти переломил Фил Варон. Сначала он отличился в середине второго периода, а затем в его концовке оформил дубль. В итоге перед третьей 20-минуткой счет был уже 2:3.
В третьей 20-минутке, однако, голов больше забито не было. Подробнее со статистикой встречи можно ознакомиться по этой ссылке.
"Барыс" прервал серию из четырех побед. Следующую игру команда Михайлиса проведет 13 декабря в Челябинске против "Трактора".
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