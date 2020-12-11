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"Будет потрясающим". Сабина Алтынбекова снялась для календаря и порадовала поклонников новым образом

На ее аккаунт подписаны более миллиона человек.

"Будет потрясающим". Сабина Алтынбекова снялась для календаря и порадовала поклонников новым образом
Фото: instagram.com/altynbekova_20
Новости спорта Другие Волейбол
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Популярная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова снялась для календаря, сообщают Vesti.kz.

Снимком спортсменка поделилась в своем аккаунте в Instagram, отметив, чт будет представлять июнь.

"Календарь 2021 года будет потрясающим со всеми девушками. Я - июнь", - подписала Алтынбекова фото на английском. Также она показала видео со съемок.

Напомним, что она является одной из самых популярных волейболисток не только Казахстана, но и Азии. На аккаунт девушки подписаны более миллиона человек. 


 

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Метки:
Алтынбекова Сабина

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