"Будет потрясающим". Сабина Алтынбекова снялась для календаря и порадовала поклонников новым образом

Популярная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова снялась для календаря, сообщают Vesti.kz.
Снимком спортсменка поделилась в своем аккаунте в Instagram, отметив, чт будет представлять июнь.
"Календарь 2021 года будет потрясающим со всеми девушками. Я - июнь", - подписала Алтынбекова фото на английском. Также она показала видео со съемок.
Напомним, что она является одной из самых популярных волейболисток не только Казахстана, но и Азии. На аккаунт девушки подписаны более миллиона человек.
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