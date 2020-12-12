"Астана" и "Кайрат" узнали свои места в клубном рейтинге УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций
(УЕФА) на своем сайте обновил клубный рейтинг по итогам групповых этапов еврокубков, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Рейтинг состоит из 200 клубов. Из казахстанских команд в него попали только "Астана"
и "Кайрат"
. Столичная команда оказалась на 63-м месте (22,500 очков), а алматинская - на 191-м (6,000).
Северяне нынешний еврокубковый сезон начинали с первого отборочного раунда Лиги чемпионов и проиграли брестскому "Динамо" (3:6). После этой неудачи астанчане перешли в Лигу Европы, где в рамках второго квалификационного этапа уступили черногорской "Будучности" (0:1).
Подопечные Алексея Шпилевского играли в Лиге Европы с первого раунда, обыграв армянский "Ноа" (4:1), а вот втором раунде потерпели поражение от израильского "Маккаби" из Хайфы (1:2).
Топ-10 выглядит так
:
1. "Бавария" (122,000);
2. "Барселона" (116,000);
3. "Ювентус" (113,000);
4. "Реал" (112,000);
5. "Атлетико" (110,000);
6. "Манчестер Сити" (105,000);
7. ПСЖ (101,000);
8. "Манчестер Юнайтед" (97,000);
9. "Севилья" (92,000);
10. "Ливерпуль" (90,000).
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