Он уже не хотел драться. Как Рахмонов деклассировал опытного соперника

Автор: Димаш Тулегенов

34-летний американец Нил Мэгни (26-9) выступает в UFC уже десятый год, и вряд ли ранее кто-то заставлял его чувствовать себя столь беспомощным, как это сделал казахстанец Шавкат Рахмонов (16-0) на турнире UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (Невада, США). Корреспондент Vesti.kz - о том, как "Номад" разнес соперника в клетке.

Поединок был соглавным событием вечера, и он завершился победой Рахмонова удушением за две секунды до окончания второй пятиминутки. Благодаря этой победе Шавкат получил бонус в размере 50 тысяч долларов.

С самого начала противостояния стало понятно, что Мэгни крайне некомфортно находиться в клетке с Рахмоновым. Перед боем американец пытался запугать соперника, говоря о том, что именно он будет прессинговать оппонента с первой секунды поединка до последней. Но на самом деле все вышло совсем не так.

Бой продолжался 9,58 минуты, и из них 9,13 минуты прошли в борьбе. Суммарно Рахмонов контролировал соперника 9,06 минуты, а Мэгни сумел продержаться в выигрышной позиции всего-навсего семь секунд.

В стойке Мэгни старался работать активно, но очень быстро Шавкат контратаковал американца, подхватывая ногу. Видно, что "Номад" со своей командой здорово разобрал Нила, лишив соперника своих сильных качеств.

За два неполных раунда Рахмонов нанес 56 точных ударов (21 - у Мэгни), набрал в статистике 19 акцентированных попаданий (11), сделал два тейкдауна (0). По всем статьям Шавкат оказался сильнее Мэгни.

Из 19 акцентированных ударов 14 Рахмонов нанес в партере. Яркий ground£ позволил казахстанцу комфортно чувствовать себя сверху. Мэгни раз за разом пропускал амплитудные удары и коварные локти Шавката.

В конечном итоге девять минут борьбы так вымотали опытного Мэгни, что тот ничего не смог противопоставить гильотине Рахмонова. Более того, американец прекрасно слышал сигнал о том, что до конца раунда остается десять секунд, и все равно постучал.

Это говорит о том, что Нил действительно сдался ментально, понимая, что драться с таким монстром ему уже не хочется. Вряд ли американцу удалось бы кардинально перевернуть ход боя в третьей пятиминутке.

Сейчас для соперников Рахмонова достижением будет даже то, чтобы просто добраться до судейского решения. Возможно, какое-то время Нил еще рассчитывал проиграть хотя бы так, но в итоге не справился с давлением казахстанца.

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Фото: UFC©️

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