"Я был шокирован!". Топовый средневес UFC высказался о Рахмонове

Пятый номер среднего веса UFC американец Дерек Брансон (23-8) прокомментировал победу казахстанца Шавката Рахмонова (16-0) на турнире UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (Невада, США). Оказалось, он не понаслышке знает о способностях "Номада", передает корреспондент Vesti.kz.

Сразу после окончания поединка Рахмонов - Нил Мэгни Брансон написал в своем Twitter:

"Шавкат Рахмонов - настоящий. Когда я тренировался с ним, то был шокирован, насколько он хорош во всех позициях!" - написал 38-летний боец.

Shavkat Rakhmonov is for real . I was shocked how good he was in all positions when training with ! #UFCVegas57