"Я был шокирован!". Топовый средневес UFC высказался о Рахмонове

Пятый номер среднего веса UFC американец Дерек Брансон (23-8) прокомментировал победу казахстанца Шавката Рахмонова (16-0) на турнире UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (Невада, США). Оказалось, он не понаслышке знает о способностях "Номада", передает корреспондент Vesti.kz.

Сразу после окончания поединка Рахмонов - Нил Мэгни Брансон написал в своем Twitter:

"Шавкат Рахмонов - настоящий. Когда я тренировался с ним, то был шокирован, насколько он хорош во всех позициях!" - написал 38-летний боец.

Shavkat Rakhmonov is for real . I was shocked how good he was in all positions when training with ! #UFCVegas57 — Derek Brunson (@DerekBrunson) June 26, 2022

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Эксклюзивное видеоинтервью Шавката Рахмонова:



И Сергея Морозова:



Напомним, что Рахмонов удосрочил американца Мэгни, занимающего десятое место в рейтинге полусредневесов во втором раунде. Благодаря этому выступлению Шавкат удостоился бонуса в размере 50 тысяч долларов.