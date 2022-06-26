Шавкат Рахмонов получил 50 тысяч долларов в качестве бонуса от UFC

Шавкат Рахмонов, благодаря своей мощной досрочной победе, стал обладателем бонуса от UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок в его исполнении против американца Нила Мэгни, которого он задушил в концовке второго раунда, признан "Лучшим выступлением вечера" на турнире UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). За это казахстанский боец получит 50 тысяч долларов.

"Лучшим боем вечера" признан главный поединок, в котором бились топовые легковесы, и поляк Матеуш Гамрот сенсационно победил россиянина Армана Царукяна.

Напомним, что на этом турнире победу одержал казахстанец Сергей Морозов, а также свой поединок выиграл этнический казах из Китая Сайран Нурданбек.

Для Рахмонова же победа над Мэгни стала 16-й досрочной подряд.

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Эксклюзивное видеоинтервью Шавката Рахмонова:



И Сергея Морозова:

