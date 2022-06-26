Сергей Морозов одержал победу над обидчиком Жумагулова в UFC

Казахстанский боец Сергей Морозов одержал победу в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня он выступил на турнире UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (Невада, США). Соперником Морозова стал бразилец Раулиан Пайва, который в июле 2020-го бился с другим казахстанским файтером Жалгасом Жумагуловым и победил решением судей.

Поединок прошел в легчайшем весе. В первом раунде у Морозова были хорошие удары, но он прошел за преимуществом бразильца. Во второй пятиминутке казахстанец выглядел лучше, хотя также наносил мало акцентированных ударов. В третьем раунде бразилец, очевидно, устал, проводя атаки все реже и реже. В итоге в близком и упорном поединке судьи отдали единогласную победу Морозову.

Для казахстанца это был четвертый поединок в UFC и вторая победа, в предыдущей встрече он потерпел поражение. Пайва же проиграл второй раз подряд.

Напомним, что на этом турнире также выступит казахский файтер из Китая Сайран Нурданбек, которому будет противостоять Ти Джей Браун (16-8) из США. А Шавкат Рахмонов выйдет в клетку против американца Нила Мэгни.

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