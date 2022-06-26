Казахский боец из Китая одержал вторую победу в UFC

Казахский боец из Китая Сайран Нурданбек по прозвищу "Росомаха" одержал победу в бою в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

26-летний спортсмен выступил на турнире UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (США). Поединок прошел в полулегком весе. Соперником Нурданбека стал 32-летний Ти Джей Браун из США.

В первом раунде оба бойца старались действовать активно и оба пропустили хорошие удары. После второй пятиминутки Нурданбек лидировал по выброшенным и акцентированным ударам, а также по числу тейкдаунов. В третьем раунде казахский боец продолжал сохранять активность, и в итоге судьи единогласно отдали ему победу.

Для Нурданбека это был третий бой в UFC и вторая победа подряд, в своем первом поединке он потерпел поражение.

Напомним, что ранее на этом турнире победу одержал Сергей Морозов. Также на нем выступит другой казахстанец - Шавкат Рахмонов.

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