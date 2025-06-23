Стало известно, сколько получил Максум в UFC за бой с одноклубником Хабиба

Стали известны выплаты бойцам за прошедший турнир UFC on ABC 8 в Баку (Азербайджан), передают Vesti.kz.

Отметим, что речь идет об оплате по программе UFC Promotional Guidelines Compliance (PGC), а не про весь гонорар выступивших файтеров.

Эта программа - комплексный план, включающий требования к экипировке, обязанности перед СМИ и другие пункты кодекса поведения бойцов. Она заменила прежнюю систему выплат по политике экипировки спортсменов.

Три знакомых лица для Казахстана

Напомним, турнир UFC впервые прошел в Азербайджане в ночь с 21 на 22 июня. В предварительном карде свой поединок провел казахстанский боец наилегчайшего веса Азат Максум (15-2), который единогласным решением судей уступил россиянину Тагиру Уланбекову (17-2) из команды Хабиба Нурмагомедова.

Также в стартовом отрезке дралась уроженка Атырау - Ирина Алексеева (5-3), по очкам проигравшая польской сопернице Клаудии Сыгуле (7-2).

Помимо прочего, в соглавном событии вечера выступил еще один уроженец Казахстана - Рафаэль Физиев (13-4), ныне представляющий Азербайджан. Все рефери отдали ему победу над чилийцем Игнасио Бахамондесом (17-6) по итогам трех раундов.

Полный список выплат за UFC в Баку:Халил Раунтри-младший (16,000 долларов) - Джамахал Хилл (11,000);Рафаэль Физиев (11,000) - Игнасио Бахамондес (6,000);Кертис Блэйдс (16,000) - Ризван Кунеев (4,000);Мыктыбек Оролбай (4,500) - Тофик Мусаев (4,000);Назим Садыхов (4,500) - Николас Мотта (6,000);Мухаммад Наймов (6,000) - Богдан Град (4,000);Сокхен Ко (4,000) - Обан Эллиотт (4,500);Пак Джун Ен (11,000) - Исмаил Наурдиев (6,000);Дарья Железнякова (4,000) - Мелисса Маллинс (4,500);Клаудия Сыгула (4,000) - Ирина Алексеева (4,000);Тагир Уланбеков (6,000) - Азат Максум (4,000);Мохаммед Усман (6,000) - Хамди Абдельвахаб (4,000).

Согласно уровням выплат программы PGC, которая финансируется за счет многолетнего спонсорского контракта с экипировочной компанией, размер выплаты зависит от количества боев, проведенных в лиге Даны Уайта, сообщает MMAjunkie.

Размер выплат:За 1-3 боя: 4,000 долларов за выход на бой;За 4-5 боев: 4,500;За 6-10 боев: 6,000;За 11-15 боев: 11,000;За 16-20 боев: 16,000;За 21 бой и более: 21,000;Чемпионы получают 42,000;Претенденты на титул - 32,000 долларов.Почему выплата Максуму минимальна?

Напомним, для Максума бой с Уланбековым стал третьим в октагоне UFC. Именно поэтому он и получил минимальную сумму, соответсвующую размерам выплат (4 тысячи долларов или 2,09 миллиона тенге). Уже в следующем поединке оплата казахстанца вырастет на 500 долларов.

Ранее Максум обратился к Казахстану после боя с Уланбековым в UFC. Одноклубник Хабиба, в свою очередь, выступил с новым заявлением после боя с Максумом.

Отметим также, что другой казахстанский боец UFC Асу Алмабаев (21-3) не согласился с решением судей по бою Максум - Уланбеков. Уже известно, что он сказал.

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