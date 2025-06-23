Максум обратился к Казахстану после боя с Уланбековым в UFC

Казахстанский боец наилегчайшего веса Азат Максум UFC обратился к болельщикам после поражения российскому файтеру Тагиру Уланбекову (17-2), передают Vesti.kz.

Напомним, поединок между ними состоялся в ночь с 21 на 22 июня на турнире американского промоушена в Баку (Азербайджан). Судьи единогласным решением судей отдали победу представителю Дагестана, что вызвало неоднозначную реакцию со стороны MMA-сообщества.

Максум высказался после боя в соцсетях, поблагодарив казахстанских фанатов.

"В мире много болельщиков, но таких преданных и громких, как казахстанские болельщики, нет нигде! Вместе - к вершинам!", - написал Азат в соцсетях.

Фото: скришот из соцсетей Максума

Уланбеков, в свою очередь, сначала лестно высказался о бое с казахстанцем, однако затем выступил с новым заявлением.

Напомним, что другой казахстанский боец UFC Асу Алмабаев (21-3) не согласился с решением судей по бою Максум - Уланбеков. Уже известно, что он сказал.

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