Стало известно, сколько получил Максум в UFC за бой с одноклубником Хабиба

Стали известны выплаты бойцам за прошедший турнир UFC on ABC 8 в Баку (Азербайджан), передают Vesti.kz.
Отметим, что речь идет об оплате по программе UFC Promotional Guidelines Compliance (PGC), а не про весь гонорар выступивших файтеров.
Эта программа - комплексный план, включающий требования к экипировке, обязанности перед СМИ и другие пункты кодекса поведения бойцов. Она заменила прежнюю систему выплат по политике экипировки спортсменов.
Три знакомых лица для Казахстана
Напомним, турнир UFC впервые прошел в Азербайджане в ночь с 21 на 22 июня. В предварительном карде свой поединок провел казахстанский боец наилегчайшего веса Азат Максум (15-2), который единогласным решением судей уступил россиянину Тагиру Уланбекову (17-2) из команды Хабиба Нурмагомедова.
Также в стартовом отрезке дралась уроженка Атырау - Ирина Алексеева (5-3), по очкам проигравшая польской сопернице Клаудии Сыгуле (7-2).
Помимо прочего, в соглавном событии вечера выступил еще один уроженец Казахстана - Рафаэль Физиев (13-4), ныне представляющий Азербайджан. Все рефери отдали ему победу над чилийцем Игнасио Бахамондесом (17-6) по итогам трех раундов.
Полный список выплат за UFC в Баку:
- Халил Раунтри-младший (16,000 долларов) - Джамахал Хилл (11,000);
- Рафаэль Физиев (11,000) - Игнасио Бахамондес (6,000);
- Кертис Блэйдс (16,000) - Ризван Кунеев (4,000);
- Мыктыбек Оролбай (4,500) - Тофик Мусаев (4,000);
- Назим Садыхов (4,500) - Николас Мотта (6,000);
- Мухаммад Наймов (6,000) - Богдан Град (4,000);
- Сокхен Ко (4,000) - Обан Эллиотт (4,500);
- Пак Джун Ен (11,000) - Исмаил Наурдиев (6,000);
- Дарья Железнякова (4,000) - Мелисса Маллинс (4,500);
- Клаудия Сыгула (4,000) - Ирина Алексеева (4,000);
- Тагир Уланбеков (6,000) - Азат Максум (4,000);
- Мохаммед Усман (6,000) - Хамди Абдельвахаб (4,000).
Согласно уровням выплат программы PGC, которая финансируется за счет многолетнего спонсорского контракта с экипировочной компанией, размер выплаты зависит от количества боев, проведенных в лиге Даны Уайта, сообщает MMAjunkie.
Размер выплат:
- За 1-3 боя: 4,000 долларов за выход на бой;
- За 4-5 боев: 4,500;
- За 6-10 боев: 6,000;
- За 11-15 боев: 11,000;
- За 16-20 боев: 16,000;
- За 21 бой и более: 21,000;
- Чемпионы получают 42,000;
- Претенденты на титул - 32,000 долларов.
Почему выплата Максуму минимальна?
Напомним, для Максума бой с Уланбековым стал третьим в октагоне UFC. Именно поэтому он и получил минимальную сумму, соответсвующую размерам выплат (4 тысячи долларов или 2,09 миллиона тенге). Уже в следующем поединке оплата казахстанца вырастет на 500 долларов.
Ранее Максум обратился к Казахстану после боя с Уланбековым в UFC. Одноклубник Хабиба, в свою очередь, выступил с новым заявлением после боя с Максумом.
Отметим также, что другой казахстанский боец UFC Асу Алмабаев (21-3) не согласился с решением судей по бою Максум - Уланбеков. Уже известно, что он сказал.
Бой казаха, отправившего Нурмагомедова в нокдаун, обернулся увольнением из UFC
Реклама