Уроженец Казахстана бросил громкий вызов после триуфма в UFC: им был недоволен Дана Уайт

Азербайджанский боец легкого веса UFC Рафаэль Физиев (12-4) бросил вызов шестому номеру рейтинга - новозеландцу Дэну Хукеру (24-12), передают Vesti.kz.

Физиев прервал серию неудач

На прошедшем турнире лучшей лиги мира в Баку (Азербайджан) Физиев прервал серию из трех поражений. Он встречался с чилийцем Игнасио Бахамондесом (17-6), одержав над ним первую победу с июля 2022 года.

Громкий вызов от Рафаэля

"Первый, кто у меня в голове после этого высокого парня - это Дэн Хукер. Он тоже высокий, а мне нравится драться с высокими парнями. Он (Хукер) заслуживает еще одного сумасшедшего боя. Сейчас он занимает место в рейтинге, но я хочу вернуть его себе", - цитирует слова Физиева MMAjunkie.

После боя он вызвал на поединок опытного Хукера. Рафаэль признался, что ему понравилось сражаться с более высоким соперником, и он хочет снова получить подобный вызов.

Как отметил азербайджанский файтер, его привлекает не только стиль Хукера, но и его место в рейтинге. Хукер сейчас занимает шестое место в официальной классификации легковесов UFC. Эту позицию прежде занимал сам Физиев - до того потерпел три поражения подряд. Победа в Баку помогла ему прервать эту неудачную серию.

Дана Уайт выражал недовольство азербайджанцем

Стоит отметить, что при двух поражениях кряду, глава промоушена Дана Уайт открыто выражал недовольство ситуацией вокруг Физиева. Это подогрело интерес к дальнейшему будущему бойца в организации. Однако теперь Рафаэль смог реабилитироваться и снова готов сражаться с лидерами рейтинга.

Отметим, что Физиев является уроженцем Кордая (Казахстан). До октября 2021 года выступал под флагом Кыргызстана, а уже сейчас представляет Азербайджан.

Напомним, что на турнире в Баку также выступил казахстанский боец Азат Максум (15-2), который сразился с россиянином Тагиром Уланбековым (17-2). Совсем недавно стало известно, сколько Максум получил за этот бой. Также известны выплаты Физиеву.

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