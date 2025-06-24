Уланбеков снова может подраться с казахом в UFC: в команде Алмабаева сделали заявление

Главный тренер бойцовской команды DAR Team Эдуард Базров сделал заявление о реванше своего подопечного казахстанца Асу Алмабаева (21-3) и россиянина Тагира Уланбекова (17-2), передают Vesti.kz со ссылкой на Betonmobile.

Первый их бой состоялся в 2017 году под эгидой промоушена Fight Nights и завершился досрочной победой Уланбекова. На данный момент оба выступают в наилегчайшем дивизионе UFC.

"Да, в 2017 году Асу проиграл Тагиру. Я хотел их реванш, говорил за этот бой. И сейчас я хочу этот реванш, чтобы посмотреть, как вырос Асу с того времени", - заявил Базров.

- Думаю, у нас не было бы проблем с Тагиром на данном этапе. Асу сейчас совсем другой боец, в 2017 году он был молод и неопытен, сейчас Асу на другом уровне. У него 5 боев в UFC, 4 из которых выиграл, а до этого он выступал в Brave и везде прошел хороших соперников.

Честно говоря, я считаю, что Тагир Уланбеков сейчас не в той пиковой форме, когда бился в Fight Nights. Не те кондиции у Тагира сейчас, может быть, сказывается весогонка большая. Уверен, что на данном этапе Асу справится с Тагиром, - добавил тренер Алмабаева.

Напомним, в ночь с 21 на 22 июня на турнире UFC в Баку (Азербайджан) Уланбеков провел поединок с другим казахстанцем - Азатом Максумом (15-2). Дагестанец выиграл единогласным решением судей по итогам трех раундов.

Алмабаев выступил с заявлением по бою Максум - Уланбеков в UFC