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Махачева предупредили перед переходом в вес Рахмонова

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Махачева предупредили перед переходом в вес Рахмонова ©UFC

Легенда UFC из Канады Жорж Сен-Пьер прокомментировал громкий шаг Ислама Махачева (27-1), который решил сменить весовую категорию, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport 24.

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Легенда UFC из Канады Жорж Сен-Пьер прокомментировал громкий шаг Ислама Махачева (27-1), который решил сменить весовую категорию, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport 24.

Напомним, российский боец добровольно отказался от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний дивизион и сразиться с его действующим королем - австралийцем Джеком Делла Маддаленой (18-2). Этот переход уже стал одной из самых обсуждаемых тем в мире ММА, а реакция Сен-Пьера только подогрела интерес к поединку.

- Как ты думаешь, как Махачев будет выглядеть против чемпиона в полусреднем весе?

- Я не знаю, какой у Ислама нормальный вес. Но я хотел бы дать ему совет. Не совершай ту же ошибку, что я совершил перед боем против Майкла Биспинга. Я измучил свое тело очень жестким графиком питания, чтобы набрать вес. И мне стало плохо. Просто естественным путем очень сложно набрать вес. Я заставлял себя есть, питался по пять раз в день - это реально сделало мне плохо. Поэтому мой совет бойцу, пытающемуся набрать вес - делай это, но не заставляй себя излишне много питаться. Сосредоточься на своих навыках, в первую очередь.

Напомним, в полусреднем весе представлен непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0). Он занимает третье место в рейтинге дивизиона.


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