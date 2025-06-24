В UFC огласили вердикт по бою Максум - Уланбеков

В UFC обновили рейтинг наилегчайшего веса после турнира в Баку (Азербайжан), сообщают Vesti.kz.

Стоит отметить, что в рамках бакинского карда состоялся лишь один поединок в этом дивизионе. Казахстанец Азат Максум (15-2) встретился в октагоне с представителем России Тагиром Уланбековым (17-2).

По итогам трех раундов судьи единогласно отдали победу дагестанскому бойцу. При этом вердикт рефери вызвал бурю обсуждений - многие фанаты посчитали решение несправедливым.

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Несмотря на споры, Уланбеков сумел подняться в обновленном рейтинге наилегчайшего веса UFC: он переместился с 12-й на 11-ю строчку. Азат Максум, ожидаемо, не вошел в топ-15 дивизиона.

Отметим, что в этом весе продолжает удерживать свои позиции другой казахстанский боец - Асу Алмабаев (21-3). Он по-прежнему занимает восьмое место в рейтинге.

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