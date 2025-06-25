Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
UFC
Сегодня 12:20
 

Казахстан выиграл битву у Узбекистана за контракт UFC

  Комментарии

Поделиться
Казахстан выиграл битву у Узбекистана за контракт UFC ©Кадр из видео

Боец из Казахстана Алиби Идрис одержал важную победу на престижном бойцовском шоу The Ultimate Fighter 33, передают Vesti.kz.

Поделиться

Боец из Казахстана Алиби Идрис одержал важную победу на престижном бойцовском шоу The Ultimate Fighter 33, передают Vesti.kz.

В четвертьфинале наилегчайшего веса он встретился с узбекистанцем Фуркатбеком Екубовым и одолел его единогласным решением судей.

Победа над серьезным соперником

Екубов - известный кикбоксер и чемпион лиги Belarusian Fight Championship (BFC). Он имеет опыт выступлений в пяти странах - Узбекистане, Китае, ОАЭ, Беларуси и США. Несмотря на это, именно казахстанец вышел победителем в этой встрече.

Шанс попасть в UFC

Идрис стал участником 33-го сезона The Ultimate Fighter - проекта, дающего бойцам шанс попасть в UFC. Финалисты турнира в двух весовых категориях получат возможность провести бой на одном из номерных ивентов промоушена. Победитель подпишет полноценный контракт с лигой.

Непобежденный казах нацелен на эксклюзивный контракт UFC!

Реклама

Живи спортом!