Казахстан выиграл битву у Узбекистана за контракт UFC

Боец из Казахстана Алиби Идрис одержал важную победу на престижном бойцовском шоу The Ultimate Fighter 33, передают Vesti.kz.

В четвертьфинале наилегчайшего веса он встретился с узбекистанцем Фуркатбеком Екубовым и одолел его единогласным решением судей.

Победа над серьезным соперником

Екубов - известный кикбоксер и чемпион лиги Belarusian Fight Championship (BFC). Он имеет опыт выступлений в пяти странах - Узбекистане, Китае, ОАЭ, Беларуси и США. Несмотря на это, именно казахстанец вышел победителем в этой встрече.

Шанс попасть в UFC

Идрис стал участником 33-го сезона The Ultimate Fighter - проекта, дающего бойцам шанс попасть в UFC. Финалисты турнира в двух весовых категориях получат возможность провести бой на одном из номерных ивентов промоушена. Победитель подпишет полноценный контракт с лигой.

Непобежденный казах нацелен на эксклюзивный контракт UFC!